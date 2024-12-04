Кобелев о «Динамо»: «Футболисты деградируют, команда в последнее время играет без должного настроя. Хотелось бы, чтобы перерыв пошел им на пользу»
Андрей Кобелев заявил, что игроки «Динамо» деградируют.
Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) в 17-м туре Мир РПЛ. Команда Марцела Лички идет на пятом месте в турнирной таблице с 32 очками.
«Нужно задать вопрос тренерскому штабу «Динамо»: что происходит с командой? Видно, что «Динамо» в последнее время играет без должного настроя. Но со стороны вряд ли сможем понять причину этого.
Однако всем видно со стороны, что футболисты «Динамо» деградируют. Мне бы хотелось, чтобы зимний перерыв пошел на пользу команде. Но встает много вопросов, ведь пауза три месяца – важно, как команда проведет подготовку и совершит трансферы», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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