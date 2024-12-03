Защитник «Динамо» Майсторович прооперирован в Европе по поводу хронического ARS-синдрома
Милан Майсторович прооперирован в Европе.
Сербский защитник «Динамо» перенес операцию по поводу хронического ARS-синдрома, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.
Хронический ARS синдром подразумевают вторичный воспалительный процесс в мягких суставных структурах (мышцах и сухожилиях), который развивается в ответ на их длительную травматизацию.«В понедельник, 2 декабря, Милан Майсторович в одной из европейских клиник перенес операцию по поводу хронического ARS-синдрома. В ближайшие дни начнем протокол восстановления. О сроках восстановления сообщим позже», – сказали в пресс-службе «Динамо».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Майсторович сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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