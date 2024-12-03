Защитник «Динамо» Майсторович прооперирован в Европе по поводу хронического ARS-синдрома

Милан Майсторович прооперирован в Европе.

Сербский защитник «Динамо » перенес операцию по поводу хронического ARS-синдрома, заявили РИА Новости в пресс-службе столичного клуба.

Хронический ARS синдром подразумевают вторичный воспалительный процесс в мягких суставных структурах (мышцах и сухожилиях), который развивается в ответ на их длительную травматизацию. «В понедельник, 2 декабря, Милан Майсторович в одной из европейских клиник перенес операцию по поводу хронического ARS-синдрома. В ближайшие дни начнем протокол восстановления. О сроках восстановления сообщим позже», – сказали в пресс-службе «Динамо».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Майсторович сыграл 9 матчей и забил 1 гол.