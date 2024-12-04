Шоу снова травмировался. Защитник «МЮ» пропустит несколько недель
Люк Шоу получил травму и выбыл на несколько недель.
Ранее сообщалось, что у 29-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» рецидив старой травмы.
Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, Шоу получил новую травму. В «МЮ» ожидают, что защитник пропустит несколько недель.
В текущем сезоне Шоу принял участие в трех матчах «МЮ», все три раза он выходил на замену и проводил на поле не более 35 минут.
Ранее он пропустил более 2 месяцев из-за полученной в августе травмы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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