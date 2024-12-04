Шоу снова травмировался. Защитник «МЮ» пропустит несколько недель

Люк Шоу получил травму и выбыл на несколько недель.

Ранее сообщалось, что у 29-летнего защитника «Манчестер Юнайтед » рецидив старой травмы.

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, Шоу получил новую травму. В «МЮ» ожидают, что защитник пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Шоу принял участие в трех матчах «МЮ», все три раза он выходил на замену и проводил на поле не более 35 минут.

Ранее он пропустил более 2 месяцев из-за полученной в августе травмы.