У Шоу снова рецидив травмы. Защитник «МЮ» еще не играл в этом сезоне

У Люка Шоу рецидив старой травмы.

Левый защитник «Манчестер Юнайтед » получил травму икроножной мышцы за несколько дней до старта Премьер-лиги. Шоу еще не сыграл ни одной игры в этом сезоне.

Сегодня стало известно о рецидиве травмы англичанина. Сроки возвращения футболиста не называются.