У Шоу снова рецидив травмы. Защитник «МЮ» еще не играл в этом сезоне
У Люка Шоу рецидив старой травмы.
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму икроножной мышцы за несколько дней до старта Премьер-лиги. Шоу еще не сыграл ни одной игры в этом сезоне.
Сегодня стало известно о рецидиве травмы англичанина. Сроки возвращения футболиста не называются.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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