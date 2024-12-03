Аль-Хелайфи о календаре: «Это действительно проблема. Но «ПСЖ» много тратит на игроков, нужно искать источники для покрытия зарплат, а они требуют все больше – это просто безумие»

Нассер Аль-Хелайфи высказался о Родри и о плотном календаре.

«Прежде всего, я желаю ему [Родри ] скорейшего выздоровления. Он потрясающий игрок. Этот турнир (клубный чемпионат мира-2025 – Спортс’‘) не уничтожит ни игроков, ни клубы. Это важное событие, и многие другие клубы хотели бы стать его частью.

Конечно, перед нами стоит много вызовов. Нам определенно нужно находить компромиссы, и календарь действительно является проблемой. Но как клуб мы тратим много денег на игроков, и нам нужно искать источники для покрытия их зарплат, особенно учитывая, что игроки требуют более высоких окладов, что просто безумие.

Тем не менее, мы должны защищать игроков по максимуму, ведь они наши главные действующие лица. Мы тесно сотрудничаем с ФИФА . Проблем действительно много, но мы найдем решения, и клубы поддерживают это», – сказал президент «ПСЖ ».