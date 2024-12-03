Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»

Нассер Аль-Хелайфи опроверг интерес «ПСЖ» к Мохамеду Салаху.

Ранее появилась информация, что французский клуб обсуждает с вингером «Ливерпуля » возможный переход.

– Это неправда. Он удивительный, фантастический игрок, но, честно говоря, мы никогда не рассматривали его кандидатуру. Мы знаем, что любой клуб хотел бы заполучить его, но эти слухи о нас просто не соответствуют действительности.

– Будут ли у «ПСЖ» подписания в январе?

– Если появится такая возможность, конечно, мы рассмотрим ее, – сказал президент «ПСЖ » в интервью Sky Sport.

Салах о контракте с «Ливерпулем»: «Уже почти декабрь, а я не получал предложений. Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»