«МЮ» включил 19-летнего Миламбо из «Фейеноорда» в шорт-лист на лето. Манкунианцы давно следят за хавбеком

«МЮ» заинтересован в Энтони Миламбо из «Фейеноорда».

19-летний полузащитник рассматривается как будущая трансферная цель «Манчестер Юнайтед », сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Нидерландец уже давно находится в сфере интересов манкунианцев, и за ним продолжают пристально следить. Он идеально соответствует профилю игрока, который будет востребован в будущем.

Отмечается, что «красные дьяволы» уже собрали информацию о нем и включили в свой шорт-лист на ближайшее лето. Контракт Миламбо с «Фейеноордом » действует до 2027 года.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов игрок забил 2 гола в 11 играх. Его подробная статистика – здесь .