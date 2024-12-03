«МЮ» включил 19-летнего Миламбо из «Фейеноорда» в шорт-лист на лето. Манкунианцы давно следят за хавбеком
«МЮ» заинтересован в Энтони Миламбо из «Фейеноорда».
19-летний полузащитник рассматривается как будущая трансферная цель «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Нидерландец уже давно находится в сфере интересов манкунианцев, и за ним продолжают пристально следить. Он идеально соответствует профилю игрока, который будет востребован в будущем.
Отмечается, что «красные дьяволы» уже собрали информацию о нем и включили в свой шорт-лист на ближайшее лето. Контракт Миламбо с «Фейеноордом» действует до 2027 года.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов игрок забил 2 гола в 11 играх. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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