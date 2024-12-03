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Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»

Руд ван Нистелрой признался, что тяжело воспринял уход из «МЮ».

Нидерландский специалист сменил Стива Купера на посту главного тренера «Лестера» в пятницу. Перед этим ван Нистелрой провел четыре матча (три победы и ничья) в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага и до назначения Рубена Аморима.

«Когда я принял на себя роль исполняющего обязанности тренера, я сказал, что я здесь, чтобы помочь «Юнайтед», и хотел остаться, чтобы продолжать помогать клубу. Я говорил это искренне. Поэтому я был расстроен, мне было больно покидать клуб.

В конце концов, я смирился, потому что понимаю нового тренера. Я достаточно давно в футболе, сам работал тренером и понимаю ситуацию. Я поговорил с Рубеном об этом. Наш разговор был искренним, на уровне двух мужчин, двух людей, двух тренеров. Это помогло мне справиться с ситуацией и сразу приступить к переговорам о новых возможностях, что, конечно, подняло мне настроение», – сказал ван Нистелрой.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoРубен Аморим
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