Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»

Руд ван Нистелрой признался, что тяжело воспринял уход из «МЮ».

Нидерландский специалист сменил Стива Купера на посту главного тренера «Лестера » в пятницу. Перед этим ван Нистелрой провел четыре матча (три победы и ничья) в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ » после увольнения Эрика тен Хага и до назначения Рубена Аморима .

«Когда я принял на себя роль исполняющего обязанности тренера, я сказал, что я здесь, чтобы помочь «Юнайтед», и хотел остаться, чтобы продолжать помогать клубу. Я говорил это искренне. Поэтому я был расстроен, мне было больно покидать клуб.

В конце концов, я смирился, потому что понимаю нового тренера. Я достаточно давно в футболе, сам работал тренером и понимаю ситуацию. Я поговорил с Рубеном об этом. Наш разговор был искренним, на уровне двух мужчин, двух людей, двух тренеров. Это помогло мне справиться с ситуацией и сразу приступить к переговорам о новых возможностях, что, конечно, подняло мне настроение», – сказал ван Нистелрой .