Манфред Угальде: «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Мы должны верить, что можем стать чемпионами»
Манфред Угальде высказался о желании «Спартака» завоевать чемпионство.
Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 34 очка после 17 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.
«Да, мы хотим выиграть РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать.
Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами», – сказал нападающий «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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