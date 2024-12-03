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Манфред Угальде: «Спартак» хочет выиграть РПЛ. Мы должны верить, что можем стать чемпионами»

Манфред Угальде высказался о желании «Спартака» завоевать чемпионство.

Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 34 очка после 17 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на 5 баллов. 

«Да, мы хотим выиграть РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать.

Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами», – сказал нападающий «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoМанфред Угальде
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logoЧемпионат.com
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