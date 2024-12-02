Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»

Александр Шикунов оценил возможность продажи Манфреда Угальде.

Нападающий «Спартака» забил 14 голов в 17 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ .

– Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

– Сейчас сложно прогнозировать.

При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно. Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

– А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

– А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

– Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

– Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Ну а чего вы удивляетесь?

Это в России сейчас такие суммы – событие. А на Западе уже давно норма жизни.

К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать, – сказал бывший спортивный директор «Спартака » Александр Шикунов .