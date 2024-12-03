«Ушел в 44-дневный запой, когда Саутгейт не реализовал пенальти на Евро-1996. Мне чудилось, что что-то вылезает из шкафа, что я убиваю людей». Адамс об алкоголизме
На домашнем чемпионате Европы 1996 года Англия уступила Германии в полуфинале в послематчевой серии пенальти.
«Тогда был чемпионат Европы, и благодаря футболу мне удавалось остаться чистым [от наркотиков] и трезвым. Но как только Гарет [Саутгейт] не реализовал пенальти, выпивка снова оказалось у меня в руках, у меня начался 44-дневный запой.
В конце запоя мне чудилось, будто что-то вылезает из шкафа. У меня началась паранойя. Мне казалось, что в доме кто-то есть. Мне чудилось, что убиваю людей.
Когда я пришел в себя 16 августа 1996 года, я стал работать с [терапевтом] Джеймсом и пошел в общество анонимных алкоголиков, прошел программу «12 шагов», и это изменило меня как человека», – сказал бывший капитан «Арсенала» и сборной Англии.
Тони Адамс об алкоголизме: «Я не хотел жить, когда не играл. В 1996-м теща забрала детей, когда я выпил 7 бутылок вина и отключился. Но она спасла мне жизнь, дав номер терапевта»
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