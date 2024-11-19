Фредди Гуарин: «10 дней не просыхал, засыпал от усталости и просыпался с пивом под боком. Решил спрыгнуть с балкона, но там была натянута сетка, и меня отбросило обратно»
Фредди Гуарин рассказал о попытке покончить с собой под действием алкоголя.
«Это было тяжелое время, я 10 дней не просыхал. Я засыпал от усталости и просыпался с пивом под боком.
Я совсем потерял связь с реальностью. Моей реакцией стало решение спрыгнуть с балкона.
Но там была натянута сетка, я прыгнул, и меня отбросило обратно. Разумеется, я не заметил. Я не понимал, что я делал, и я не знаю, что произошло.
Я знал, что если буду пить, то умру. Я дошел до точки, когда мне уже было все равно, что я могу навредить себе», – сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Колумбии в эфире Caracol Television.
Гуарин про алкоголизм: «Я провалился во всем, в футболе и личной жизни, и не знал меры. В Китае я начал пить с 1-го дня, в Бразилии выпивал по 50 порций пива за ночь и шел в фавелы за адреналином»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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