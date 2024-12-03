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  • Тони Адамс об алкоголизме: «Я не хотел жить, когда не играл. В 1996-м теща забрала детей, когда я выпил 7 бутылок вина и отключился. Но она спасла мне жизнь, дав номер терапевта»
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Тони Адамс об алкоголизме: «Я не хотел жить, когда не играл. В 1996-м теща забрала детей, когда я выпил 7 бутылок вина и отключился. Но она спасла мне жизнь, дав номер терапевта»

Тони Адамс рассказал, как теща помогла ему вылечиться от алкоголизма.

«В 1996 году мне было 29 лет, и я не хотел жить в этом мире, это был очень мрачный период в моей жизни. Мне не хотелось жить, когда я не играл в футбол. Я не мог жить. Я знал, что оказался в ловушке, и это худшее, что со мной когда-либо случалось.

В феврале того года я перестал играть из-за травмы. В марте у меня забрали детей. Я не пил в их присутствии, но однажды воскресным вечером отключился. Я выпил семь бутылок [вина] шабли. Из-за этого теща забрала детей.

Моим тестем тогда был Фрэнк Ши. Он работал водителем у Крэев (братья-близнецы Рональд и Реджинальд Крэй – известные бандиты, контролировавшие большую часть организованной преступной деятельности в Лондоне на рубеже 1950-х и 1960-х годов – Спортс’’); его сестра Фрэнсис вышла замуж за Реджи Крэя. Так что это было своего рода предысторией состояния моей первой жены. Неожиданно, но Фрэнк уже 10 лет не пьет и не употребляет наркотики, к нему вернулось самоуважение, он обрел чувство собственного достоинства. Все то, что я потерял.

Итак, Барбара, моя [первая] теща, дала мне номер Джеймса У. Она сунула его мне в карман. Она спасла мне жизнь», – рассказал бывший капитан сборной Англии и «Арсенала».

Терапевт Джеймс У., с которым Адамс стал работать в 1996 году для излечения от алкоголизма, в течение 20 лет занимал должность клинического директора в благотворительном учреждении Адамса Sporting Chance, которое помогает спортсменам бороться с зависимостями.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Guardian
logoТони Адамс
logoАрсенал
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
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