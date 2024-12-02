Рубен Аморим: «Кому-то из «МЮ» это сложно сказать, но «Арсенал» находится в другой точке. Это лучший соперник, с которым мы встречались»
4 декабря команды встретятся в матче АПЛ.
«Это лучший соперник, с которым мы встречались. Но каждый матч – это проверка. Если посмотреть на матч с «Эвертоном», то там тоже было тяжело.
Сейчас абсолютно все – это проверка, учитывая, что нет времени для тренировок, а также то, что многим футболистом нужно дать игровую практику.
Кому-то из «Манчестер Юнайтед» это сложно сказать, но «Арсенал» сейчас находится в другой точке. Они в другой ситуации. Поэтому нам важно сыграть смело. Когда я говорю смело, это не означает, что нужно постоянно высоко прессинговать. Это не одно и то же.
Мы хотим контролировать мяч, хотим доминировать в некоторых фазах игры, но в таких матчах сложно контролировать всю игру. Мы должны быть смелыми», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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