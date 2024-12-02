«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты

«Реал» намерен подписать новое соглашение с Раулем Асенсио.

Действующий договор защитника завершается в июне 2026 года.

В мадридском клубе довольны вкладом 21-летнего футболиста в игру команды. «Реал» готовит для Рауля Асенсио новый контракт с повышением зарплаты.

В этом сезоне испанец провел три матча за «Реал » в Ла Лиге и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь .