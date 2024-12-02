«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
«Реал» намерен подписать новое соглашение с Раулем Асенсио.
Действующий договор защитника завершается в июне 2026 года.
В мадридском клубе довольны вкладом 21-летнего футболиста в игру команды. «Реал» готовит для Рауля Асенсио новый контракт с повышением зарплаты.
В этом сезоне испанец провел три матча за «Реал» в Ла Лиге и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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