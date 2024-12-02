Кристенсен интересен «Юве» и «Интеру». Защитник хочет остаться в «Барсе» (Джанлука Ди Марцио)

Андреас Кристенсен интересен «Ювентусу» и «Интеру».

Защитник «Барселоны» в течение последних четырех месяцев восстанавливается из-за травмы ахиллова сухожилия. Ранее стало известно, что футболист перенес операцию на ноге.

Сообщалось, что каталонцы попытаются продать датчанина следующим летом, а не продлевать его текущий контракт, рассчитанный до 2026 года. Клуб намерен подписать нового центрального защитника, чтобы в линии обороны была конкуренция.

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио , «Ювентус » и «Интер » уже выразили интерес к Кристенсену .

Вместе с тем отмечается, что сам игрок не планирует покидать «Барселону». Со статистикой 28-летнего защитника можно ознакомиться здесь .