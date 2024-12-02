Кристенсен интересен «Юве» и «Интеру». Защитник хочет остаться в «Барсе» (Джанлука Ди Марцио)
Андреас Кристенсен интересен «Ювентусу» и «Интеру».
Защитник «Барселоны» в течение последних четырех месяцев восстанавливается из-за травмы ахиллова сухожилия. Ранее стало известно, что футболист перенес операцию на ноге.
Сообщалось, что каталонцы попытаются продать датчанина следующим летом, а не продлевать его текущий контракт, рассчитанный до 2026 года. Клуб намерен подписать нового центрального защитника, чтобы в линии обороны была конкуренция.
По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» и «Интер» уже выразили интерес к Кристенсену.
Вместе с тем отмечается, что сам игрок не планирует покидать «Барселону». Со статистикой 28-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Espana
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости