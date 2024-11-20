Кристенсен перенес операцию из-за проблем с ахилловым сухожилием. Защитник «Барсы» играл с болью с 2022-го

Андреас Кристенсен перенес операцию на ноге.

Защитнику «Барселоны» сделали операцию, чтобы устранить проблемы с ахилловым сухожилием, которые возникли еще в 2022 году. С тех пор датчанин играл с болью. Консервативное лечение не дало ожидаемого эффекта.

Процедура была проведена еще три недели назад в Швеции. Теперь Кристенсен вернулся туда, чтобы снять швы.

В каталонском клубе ожидают, что Андреас вернется к тренировкам через 15-20 дней. Он не сможет играть до января – его место в заявке занял Дани Ольмо.