Тюкавин о Личке в «Динамо»: «Больше злой, чем добрый, в последнее время. Макеты по раздевалкам летают, на разборе «Спартака» пострадал стол»

Константин Тюкавин рассказал об отношениях с тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

– Марцел Личка вас перед журналистами называет Тюка. Фомина – Фома. Скопинцева – Скопа. Складывается впечатление, что вы для него не подопечные, а друзья. За кулисами тоже так происходит?

– Тоже, даже похлеще что-то может произойти! Не все это показывается на камеру.

– Вы считаете Личку своим другом?

– Если можно так сказать. Не знаю, насколько это будет корректно, но, наверное, да.

– Марцел бывает злым?

– В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают.

– Матерится он часто?

– Всегда!

– А когда он макеты швырял?

– У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Еще был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда.

– Быстро отходит?

– Не знаю, мы же разъезжаемся. На следующий день он уже в нормальном настроении, – рассказал нападающий «Динамо».