Тюкавин о Личке в «Динамо»: «Больше злой, чем добрый, в последнее время. Макеты по раздевалкам летают, на разборе «Спартака» пострадал стол»
– Марцел Личка вас перед журналистами называет Тюка. Фомина – Фома. Скопинцева – Скопа. Складывается впечатление, что вы для него не подопечные, а друзья. За кулисами тоже так происходит?
– Тоже, даже похлеще что-то может произойти! Не все это показывается на камеру.
– Вы считаете Личку своим другом?
– Если можно так сказать. Не знаю, насколько это будет корректно, но, наверное, да.
– Марцел бывает злым?
– В последнее время он больше злой, чем добрый. Макеты по раздевалкам летают.
– Матерится он часто?
– Всегда!
– А когда он макеты швырял?
– У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Еще был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда.
– Быстро отходит?
– Не знаю, мы же разъезжаемся. На следующий день он уже в нормальном настроении, – рассказал нападающий «Динамо».
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