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Экс-хавбек «Зенита» Башкиров перешел в финский «Гнистан»: «Всегда хотел жить в двух столицах – Санкт-Петербурге или Хельсинки» 

Полузащитник Евгений Башкиров стал игроком «Гнистана» из Хельсинки.

33-летний бывший хавбек «Зенита», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Томи» перешел в финский клуб свободным агентом. Последние два года он выступал за ВПС из Ваасы.

«Как парень из Териоки (ныне Зеленогорск – Спортс»), я всегда хотел жить в двух столицах – Санкт-Петербурге или Хельсинки. В Петербурге я уже вдоволь пожил. Вот почему я выбрал «Гнистан» из ряда финских команд, которые мне сделали предложение», – сказал Башкиров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Cappuccino&Catenaccio
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