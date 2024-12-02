Мармуш забил 13-й гол в сезоне Бундеслиги, сделав дубль в матче с «Хайденхаймом». До Кейна – 1 гол в гонке бомбардиров
Омар Мармуш приблизился к Харри Кейну в гонке бомбардиров сезона Бундеслиги.
Хавбек «Айнтрахта» сделал дубль в матче 12-го тура с «Хайденхаймом» (4:0), забив 12-й и 13-й голы в текущем чемпионате Германии.
На счету лидера списка бомбардиров Харри Кейна («Бавария») 14 мячей в турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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