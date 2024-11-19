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Салах о сравнениях с Мармушем: «Нельзя сравнивать с игроком, достигшим столь многого за последние годы – карьера Омара только началась» 

Мохамед Салах против того, чтобы его сравнивали с Омаром Мармушем из «Айнтрахта».

«Мармуш невероятно талантлив, он ключевой игрок в своем клубе и в сборной. Но я надеюсь, что он избежит сравнений, потому что они постоянно будут оказывать на него давление. 

Людям нужно прекратить сравнивать его со мной, называя «новым Салахом» и предрекая, что он добьется того же, что и я, или даже большего. Это ему не поможет, а наоборот – подвергнет постоянному давлению.

Нельзя сравнивать его с игроком, достигшим столь многого за последние годы, в то время как его карьера только началась. Позвольте ему жить своей жизнью и наслаждаться ею. Он другой и по-своему уникален», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью WinWin.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool.com
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Египта по футболу
logoМохамед Салах
logoОмар Мармуш
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