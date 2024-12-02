Хайкин в 4-й раз выиграл чемпионат Норвегии с «Буде-Глимт». Это все чемпионства клуба в истории
Никита Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии.
В заключительном 30-м туре «Буде-Глимпт» разгромил «Лиллестрем» (5:2).
Действующий чемпион набрал 62 очка и финишировал на первом месте в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя «Бранн» на 3 балла. Третьим стал «Викинг», «Русенборг» – 4-й.
«Буде-Глимпт» в четвертый раз в своей истории выиграл чемпионат Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).
Для российского вратаря Никиты Хайкина, выступающего за команду с 2019 года, это также четвертое чемпионство.
Фото: x.com/Glimt
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Буде-Глимпт
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