Хайкин в 4-й раз выиграл чемпионат Норвегии с «Буде-Глимт». Это все чемпионства клуба в истории

Никита Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии.

В заключительном 30-м туре «Буде-Глимпт» разгромил «Лиллестрем » (5:2).

Действующий чемпион набрал 62 очка и финишировал на первом месте в турнирной таблице, опередив ближайшего преследователя «Бранн » на 3 балла. Третьим стал «Викинг», «Русенборг» – 4-й.

«Буде-Глимпт» в четвертый раз в своей истории выиграл чемпионат Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).

Для российского вратаря Никиты Хайкина , выступающего за команду с 2019 года, это также четвертое чемпионство.

Фото: x.com/Glimt