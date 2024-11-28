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Мерсон о контракте Салаха с «Ливерпулем»: «Я бы его не продлил – Мохамед не станет быстрее и лучше, современный футбол для молодых. В следующем году за ним не будет Трента»

Пол Мерсон не уверен в необходимости продлевать контракт с Мохамедом Салахом.

Соглашение вингера с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Ранее Салах заявил, что еще не получал предложения о новом контракте.

«Лично я бы не дал ему [новый контракт]. Извините, но я бы этого не сделал. Ему 32 года, и до конца сезона исполнится 33. Это означает, что в 35 лет он все еще будет играть [за «Ливерпуль»].

На мой взгляд, футбол меняется благодаря фэйр-плей и всему остальному. Он невероятен, у него невероятная скорость. Но за 2-3 года он не станет быстрее.

Вы просто становитесь старше, все стареют. В случае с Харри Кейном все иначе. Он будет играть до 36-37 лет. Он отыгрывается, он видит передачу, он знает, как играть. В ситуации с Салахом лучше не станет. Хотя никаких признаков спада нет, не так ли? Возможно, все останется по-прежнему. Но лучше точно не будет.

Современный футбол для молодых игроков, если вы понимаете, о чем я. Будет очень тяжело, если вам не хватает скорости. Если только вы не опорный полузащитник, который диктует игру. На любой другой позиции нужно быть на высоте. Я не думаю, что он будет на высоте через три года.

Он один из лучших игроков. Он один из лучших в работе без мяча, кого я видел. Мне нравится, что он бежит к воротам, совершает забеги. Даже если он не получает мяч, он все равно делает это. Он бежит со скоростью 100 миль в час, а не бежит трусцой. Но как долго он сможет продолжать в том же духе?

Стоит помнить, что позади него играет Трент Александер-Арнолд. Он играл позади Салаха семь лет. На мой взгляд, он один из лучших распасовщиков в АПЛ. В следующем сезоне его не будет», – сказал бывший игрок «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoПол Мерсон
logoТрент Александер-Арнолд
logoпремьер-лига Англия
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