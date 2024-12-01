Мбаппе забил 10-й мяч за «Реал» – «Хетафе». У Килиана голы в двух турах Ла Лиги подряд

Килиан Мбаппе забил в Ла Лиге во втором матче подряд.

Нападающий «Реала » воспользовался передачей Джуда Беллингема на 38-й минуте игры с «Хетафе » и дальним ударом увеличил преимущество своей команды – 2:0.

В прошлом туре француз отметился голом в ворота «Леганеса». Всего у него 10 мячей в составе мадридцев, 8 из которых – в чемпионате Испании .

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь .