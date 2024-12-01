Мбаппе забил 10-й мяч за «Реал» – «Хетафе». У Килиана голы в двух турах Ла Лиги подряд
Килиан Мбаппе забил в Ла Лиге во втором матче подряд.
Нападающий «Реала» воспользовался передачей Джуда Беллингема на 38-й минуте игры с «Хетафе» и дальним ударом увеличил преимущество своей команды – 2:0.
В прошлом туре француз отметился голом в ворота «Леганеса». Всего у него 10 мячей в составе мадридцев, 8 из которых – в чемпионате Испании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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