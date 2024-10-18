У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)

Мэйсон Гринвуд снова станет отцом.

The Sun сообщает, что вингер «Марселя » и его спутница Харриет Робсон ждут второго ребенка. В июле 2023 года у них родилась девочка Саммер.

Напомним, в 2022 году из-за обвинений в насилии и попытке изнасилования Робсон футболист был отстранен «Манчестер Юнайтед» и арестован, после чего выпущен под залог. В конечном счете обвинения были сняты.

Гринвуд не выходил на поле до сентября 2023-го.

Статистику англичанина можно изучить здесь .

Харриет Робсон – невеста Мэйсона Гринвуда. Из-за конфликта с ней футболист год находился под следствием