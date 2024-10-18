У Гринвуда и девушки, обвинявшей его в насилии, будет второй ребенок (The Sun)
Мэйсон Гринвуд снова станет отцом.
The Sun сообщает, что вингер «Марселя» и его спутница Харриет Робсон ждут второго ребенка. В июле 2023 года у них родилась девочка Саммер.
Напомним, в 2022 году из-за обвинений в насилии и попытке изнасилования Робсон футболист был отстранен «Манчестер Юнайтед» и арестован, после чего выпущен под залог. В конечном счете обвинения были сняты.
Гринвуд не выходил на поле до сентября 2023-го.
Статистику англичанина можно изучить здесь.
Харриет Робсон – невеста Мэйсона Гринвуда. Из-за конфликта с ней футболист год находился под следствием
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sun
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