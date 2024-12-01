Родри: «Тоттенхэм» – худший соперник для «Сити». Я выиграл у них впервые в прошлом сезоне – с Кейном, Соном и Моурой они были идеальны против нас»
Родри назвал «Тоттенхэм» неудобным соперником для «Манчестер Сити».
23 ноября «горожане» разгромно проиграли «Тоттенхэму» (0:4) на своем поле.
«Некоторые команды становятся для вас худшими соперниками. Для нас это «Тоттенхэм». Когда у них были Харри Кейн, Сон Хын Мин и Лукас Моура, против нас они играли идеально.
Я никогда не выигрывал у них – в прошлом сезоне это случилось впервые. Я подумал: «Почему это так сложно?» – но иногда такое бывает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в интервью перед матчем 12-го тура АПЛ.
Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
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