Родри: «Тоттенхэм» – худший соперник для «Сити». Я выиграл у них впервые в прошлом сезоне – с Кейном, Соном и Моурой они были идеальны против нас»

Родри назвал «Тоттенхэм» неудобным соперником для «Манчестер Сити».

23 ноября «горожане» разгромно проиграли «Тоттенхэму» (0:4) на своем поле.

«Некоторые команды становятся для вас худшими соперниками. Для нас это «Тоттенхэм». Когда у них были Харри Кейн , Сон Хын Мин и Лукас Моура , против нас они играли идеально.

Я никогда не выигрывал у них – в прошлом сезоне это случилось впервые. Я подумал: «Почему это так сложно?» – но иногда такое бывает», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » в интервью перед матчем 12-го тура АПЛ.

Гвардиола проиграл «Тоттенхэму» 9 матчей – это его антирекорд. В АПЛ «шпоры» набрали против Пепа 24 очка – больше всех