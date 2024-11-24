Откуда эти 0:4 у «Сити»? Самое болезненное поражение Пепа и провал его идей – в быстрых мыслях Палагина

И чем хорош «Тоттенхэм» Энджа Постекоглу.

«Манчестер Сити» проиграл пятый матч подряд – на этот раз разгром от «Тоттенхэма» (0:4). Это поражение – самое болезненное в серии. К игре походили с приличной дозой оптимизма: вернулись травмированные защитники, а Пеп Гвардиола подписал новый контракт и гарантировал, что останется, даже если клуб вышлют из АПЛ за 115 нарушений.

Оттолкнуться от дна не получилось. Наоборот, погрузились еще глубже.

Что пошло не так на этот раз?

«Сити» попал в уникальную ловушку «Тоттенхэма». Как это сработало?

Уникальная способность «шпор» в этом сезоне – сочетать несочетаемые цвета. Смотрите сами.

Команда Энджа Постекоглу – первая в АПЛ по интенсивности прессинга. В топ-лигах по показателю PPDA их опережают только две команды – безумцы из «Монако» и «Барселона» с уже легендарной высокой линией.

При этом «Тоттенхэм» – еще и лидер топ-лиг по голам после контратак, которые начались со своей половины. Перед матчем было семь, сейчас – уже девять.

Абсолютно уникальная комбинация. Прессинг – про захват территории. Контратаки – про отказ от территории. Обычно команды выбирают один полюс и развиваются строго в его рамках. «Тоттенхэм» этого сезона умудряется сочетать .

На «Этихаде» у Постекоглу получилось показать обе черты. До перерыва боролись за инициативу и отвечали на прессинг «Сити» собственным давлением. В этом даже преподали урок. Второй мяч «шпор» – прямой результат прессинга.

После перерыва отдали владение и сконцентрировались на контратаках. В этом тоже преуспели.

Помимо двух голов создали еще парочку моментов на пространстве.

Постекоглу любят упрекать за догматизм, но в этом сезоне он намного чаще врубает прагматичный режим и оглядывается на соперников. Иногда это проявляется в заменах (появления дополнительного опорника Папа Матара Сарра), иногда – в смене рисунка. За счет этого уже дважды удалось победить «Сити»: в Кубке лиги были похожие переключения.

Джеймс Мэддисон – тренерское попадание матча

Несмотря на новые идеи Пепа (до них еще дойдем), главным тренерским попаданием стало возвращение Джеймса Мэддисона в состав «шпор». Англичанин – жертва внезапного прагматизма Постекоглу. Начинал сезон основным, но по ходу присел и уступил место заточенному на разрушение Сарру. Роль креативной десятки взял на себя умница Деян Кулусевски.

В этот раз Постекоглу нашел место всем троим. Фактически вернулись к схеме прошлого сезона. Сарр – в паре опорников. Мэддисон – десятка. Кулусевски – на правом краю.

Все трое были прекрасны, но удачный перфоманс Джеймса выделяется на общем фоне как сюрприз . Мэддисон справился с двумя важными ролями. Первая – розыгрыши на своей половине. Регулярно опускался и сбивал «Сити» прессинг-настройки. В этот раз было особенно важно из-за отсутствия у «шпор» основной пары ЦЗ.

Вторая – резкие рывки в штрафную. Выбирал строго одно направление – уязвимую зону Кайла Уокера. На финальном отрезке, как правило, просто пахал, но не забывал запускать контратаки. Они окончательно добили «Сити».

Новые идеи Пепа – провал

Пепа точно не обвинишь в том, что две недели сидел без дела. Предложил несколько новых идей по выходу из кризиса. Часть перестановок была вынужденной: перед игрой выбыл Матео Ковачич (травма в сборной) – основной опорник «Сити» без Родри.

Главный сюрприз от Пепа в защитной расстановке – появление сразу двух правых защитников. Эта зона страдает у «Сити» сильнее всего. Пеп пытался ее усилить нестандартным образом – к Кайлу Уокеру приставили Рико Льюиса.

Сюрприз в атакующей схеме – новая структура владения.

Роль Родри в ней исполняет Илкай Гюндоган. По обе стороны от него – Бернарду и Льюис. За ширину отвечают Уокер и Гвардиол.

Внезапное следствие – слабый правый фланг стал еще слабее. Часть головоломки – катастрофическая форма Уокера (плох в любом сценарии). Новые идеи Пепа тоже повлияли на ситуацию .

Во-первых, тотальная нехватка химии между Уокером и Льюисом. Прослеживалась во всех стадиях: атака + оборона + прессинг. Мэддисон пользовался и регулярно наказывал.

Во-вторых, вовлеченность Уокера в атакующую игру. Капитально страдала. Не совсем его вина – в такой широкой позиции не играл уже давно (на дистанции – со времен игры за «Тоттенхэм»). Совсем ничего не предложил.

В-третьих, противодействие контратакам. Обычно Кайл встречает их на позиции одного из ЦЗ. В этот раз располагался намного выше. Иногда тупо не успевал (второй мяч), иногда досрочно выбывал из гонки.

Гюндоган на позиции Родри – наполовину кошмар

На Илкае в роли опорника хочется остановиться чуть подробнее. Вероятно, он будет основным вариантом в ближайшее время: Ковачич выбыл на несколько недель и вернется только в конце декабря. Других игроков с опытом в опорной у Пепа нет, придется доверять Илкаю.

Сам по себе Гюндоган в опорной – не проблема. В функционирующей команде блистал и устанавливал рекорды по передачам за матч. В этом аспекте даже тут был прекрасен. 81 пас с точностью 95% – не всегда даже Родри выбивал такие цифры. Важно, что передачи были полезны и продвигали атаки.

Другой вопрос – оценка игры без мяча. Почти во всех эпизодах с голами у Гюндогана были преступные для опорника ошибки .

Первый мяч – попытка передать Мэддисону защитнику, который в тот момент занят своими делами. Проблема не только в тайминге (Джон Стоунз сконцентрирован на Доминике Соланке), но и в физике. Гюндоган передает соперника, не потому что так надо, а просто потому что что не успевает добежать сам.

Третий гол – комплекс ошибок. Сначала дал Кулусевски прокинуть мяч между ног во время контрпрессинга.

Затем в манере, похожей на первый мяч, просит партнеров помочь и взять игрока, к которому сам уже не успевает.

Безусловно, Илкай – не единственный виновник, но его ошибки позволили сопернику сначала запустить контратаку, а потом – закончить.

***

В концовке внезапное озарение. Похоже, «Ман Сити» намерен повторить фокус из 2020-го.

В конце ноября на фоне неудачного старта тогда поддписали новый контракт с Пепом.

Через два дня проиграли «Тоттенхэму» и еще глубже погрузились в смуту.

В обоих случаях падение вело к отрыву от лидера. После проигрыша от «Тоттенхэма» в сезоне-2020/21 отставали на восемь очков. В воскресенье такое же будет, если «Ливерпуль» победит «Саутгемптон».

Хорошая новость: в прошлый раз «Сити» все-таки ожил и добрался до титула. Плохая: такого конкурента, как нынешний «Ливерпуль», тогда не было.

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Фото: Gettyimages /Naomi Baker, Carl Recine