5 поражений «Сити» подряд. Пять! Теперь Пепа унизил «Тоттенхэм» – 0:4

Гвардиола в жутком кризисе.

А что творится с «Манчестер Сити»? Уже пятое поражение подряд – теперь домашний разгром от «Тоттенхэма» (0:4)! Такого жуткого кризиса у Пепа еще не случалось.

Мэддисон убрал «Сити» первым дублем за два года. Подарок на день рождения

Лондонцы разобрали действующих чемпионов за 20 минут. Сначала Деян Кулусевски достал мяч у кромки, уклонился от Йошко Гвардиола и выполнил классный навес. Джеймс Мэддисон забил с лета из вратарской.

Дубль Мэддисона – благодаря ошибке Гвардиола. Хорватский защитник допустил обрез рядом со штрафной «Сити». Джеймс активировал Сона. Кореец придержал мяч в штрафной и отдал ответную передачу, Мэддисон появился у вратарской и проткнул в сетку – 2:0. Это первый дубль Мэддисона с октября 2022-го – тогда он дважды забил «Ноттингему» (4:1) еще за «Лестер». Джеймс сделал себе подарок на 28-летие.

«Сити» не уступал 0:2 к 20-й минуте с декабря 2010-го, тогда «Эвертон» успел забить два за 19 минут. ​Только у двух игроков по 10 сделанных голов в АПЛ против «Сити» Пепа Гвардиолы (забивали сами или ассистировали): к Мо Салаху из «Ливерпуля» добавился Сон Хын Мин.

В начале второго тайма Педро Порро довел до разгрома – завершил классную атаку с передачи Доминика Соланке. Испанский защитник делает голевое действие в третьем матче подряд, до этого были ассисты с «Галатасараем» в Лиге Европы и «Ипсвичем» в АПЛ.

Болельщики «Тоттенхэма» троллили Гвардиолу, уже после третьего гола зарядили: «Тебя уволят утром» . В самом конце Бреннан Джонсон забил четвертый – это уже совсем больно. Но вряд ли Пепа выгонят сразу после продления контракта.

При этом «Сити» не заслужил 0:3. Чаще бил (23 против 9), создал чуть меньше остроты (2,15:2,5 по xG). Эрлинг Холанд, например, мог сделать минимум дубль: в первом тайме Гульельмо Викарио отразил удар в ближний угол, а во втором форвард попал в перекладину.

Перед безумными 0:4 «Сити» впервые показал «Золотой мяч» Родри. Полузащитник вышел в центр поля, там красовалась его награда, и поблагодарил фанатов за поддержку. Но как же он нужен во время матча, а не до в повседневной одежде.

Пеп Гвардиола грустит, что Родри так надолго травмировался – это одна из причин кризиса: «Конечно, нам не хватает лучшего игрока в мире. Вспомните мое время в «Барселоне», тогда Лионель Месси был лучшим игроком. Сыграй мы тот сезон (2008/09 – Спортс’‘) без Месси, выиграли бы мы требл? Нет, не выиграли бы. Взяли бы шесть трофеев подряд без Месси? Не взяли бы».

«За 8 лет с таким не сталкивались». Как это объясняет сам Пеп?

Самоаналитика после матча.

«Сейчас мы уязвимы в обороне. Мы очень хорошо начали матч, как обычно – но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова, и для нас это эмоционально непросто сейчас.

За восемь лет мы с таким еще не сталкивались. Сейчас нам нужно пережить это и прервать серию, выиграть следующие матчи, особенно ближайший. Сейчас мы смотрим на вещи под определенным углом. Возможно, через пару недель будет иначе.

Мы рады, когда побеждаем, и волнуемся, когда не побеждаем. Это естественно. Если бы футболисты или я не волновались после поражений – была бы проблема. Мы не привыкли к подобным ситуациям, но такова жизнь. Порой такое происходит, нужно принять это. Сейчас нужно подняться и все изменить .

Я бы сказал, что при поражениях в таких матчах дело не в тактике. Конечно, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты. И ситуация меняется, когда ты проигрываешь три матча чемпионата подряд».

Хуже отрезка у Пепа еще не было. «Тоттенхэм» разгромил чемпиона после поражения от «Ипсвича»

Просто вдумайтесь.

😱 У «Сити» пятое поражение подряд во всех турнирах – впервые с 2006 года. В серии вылет из Кубка лиги от того же «Тоттенхэма» (1:2), поражение от «Борнмута» в АПЛ (1:2), разгром от «Спортинга» в ЛЧ (1:4), проигрыш «Брайтону» и теперь новая грусть. Ни одного сухого матча, общая разница – 4:12. Это точно «Сити»?

😱 В карьере Пепа до этого не было серии даже из четырех поражений подряд в основное время. С «Баварией» в 2015-м страдал от четырех поражений с учетом серии пенальти в полуфинале Кубка Германии, но там хотя бы с «Боруссией» были 1:1. Да и три поражения – редкость. Однажды случилось в «Баварии» (в конце сезона-2014/15) и дважды в «Ман Сити» (в апреле-2018 и самом конце сезона-2020/21).

😱 «Сити» не проигрывал дома в АПЛ с ноября 2022-го – 1:2 с «Брентфордом» случились еще до чемпионата мира в Катаре. А действующий чемпион Англии не проигрывал пять матчей подряд вообще с 1956-го, тогда это был «Челси».

😱 0:4 – повторение худшего результата в тренерской карьере Пепа . Он проиграл с таким же счетом «Эвертону» в 2017-м и «Барселоне» в 2016-м, а как главный в «Баварии» – «Реалу» в 2014-м. 0:4 дома были только от «Реала» в прошлый приход Карло Анчелотти.

😱 «Тоттенхэм» разгромил «Сити» после двух поражений : от «Галатасарая» в Лиге Европы (2:3) и «Ипсвича» в АПЛ (1:2). Безумный контраст, особенно на фоне неудачи с аутсайдером лиги. Зато в Манчестере царят: у «Юнайтед» выиграли 3:0, теперь 7:0 по сумме двух выездов, которые вообще-то должны быть сложными. Именно «Тоттенхэму» Пеп проигрывает чаще всего в карьере – это уже восьмой раз.

«Сити» остался на втором месте в АПЛ, но отставание от лидирующего «Ливерпуля» растет. Уже минус пять, и команда Арне Слота еще сыграет с «Саутгемптоном» в воскресенье. «Челси» и «Арсенал» вплотную.

«Тоттенхэм» встретится с «Ромой» в ЛЕ и «Фулхэмом» в АПЛ, а у «Сити» дальше «Фейеноорд» в ЛЧ, но что еще важнее – сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате.

Как оцените шансы на продолжение черной серии?

Пеп продлился в «Сити»: еще два года. Свежий кризис – новый вызов

Фото: Gettyimages /Naomi Baker, Carl Recine