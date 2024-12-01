Артета о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Сумасшествие. «Арсенал» должен управлять игрой, и мы хорошо справились»
Микель Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» (5:2).
«Это было сумасшествие, мы начали игру очень хорошо. Мы забили три быстрых гола, потом соперник забил, затем еще раз – и игра началась.
Мы должны управлять игрой, и мы действительно хорошо справились с этим. Последние два матча были сложными, и забивать голы – это очень важно.
Перед игрой мы знали, что из-за состояния игроков будут нужны замены, но мы должны справляться с этим. Вышли Якуб Кивер и Александр Зинченко, Жоржиньо был великолепен. Я очень доволен.
[Во втором тайме] было важно не расслабляться и постараться [забить] еще больше», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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