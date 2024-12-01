Артета о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Сумасшествие. «Арсенал» должен управлять игрой, и мы хорошо справились»

Микель Артета оценил игру «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» (5:2).

«Это было сумасшествие, мы начали игру очень хорошо. Мы забили три быстрых гола, потом соперник забил, затем еще раз – и игра началась.

Мы должны управлять игрой, и мы действительно хорошо справились с этим. Последние два матча были сложными, и забивать голы – это очень важно.

Перед игрой мы знали, что из-за состояния игроков будут нужны замены, но мы должны справляться с этим. Вышли Якуб Кивер и Александр Зинченко , Жоржиньо был великолепен. Я очень доволен.

[Во втором тайме] было важно не расслабляться и постараться [забить] еще больше», – сказал главный тренер «Арсенала ».