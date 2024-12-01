Уолкотт о голе Троссарда «Вест Хэму»: «Это похоже на мяч, забитый на тренировке. «Арсенал» играл словно против манекенов»
Тео Уолкотт оценил гол Леандро Троссарда в матче АПЛ с «Вест Хэмом» (5:2).
Хавбек «Арсенала» забил с передачи Букайо Сака при счете 1:0.
«Здесь нужно сказать о взаимодействии между Сака и Эдегором. Мартин здорово увидел пространство перед Сака. Это похоже на гол, забитый на тренировке, порой они словно играли против манекенов. Можно четко увидеть, что именно они стараются сделать на поле, сыграть комбинационно.
Эдегор всегда хочет быть в деле. Никто из игроков «Вест Хэма» не смотрит на мяч, ну, и блестящее завершение Троссарда», – сказал экс-игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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