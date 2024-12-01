«Фиорентина» – «Интер». Матч был остановлен и перенесен из-за проблем со здоровьем у Бове – игрок хозяев потерял сознание
Матч «Интера» и «Фиорентины» был перенесен из-за проблем со здоровьем у игрока.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Серии А.
На 17-й минуте полузащитник хозяев Эдоардо Бове потерял сознание и упал на газон. Арбитр приостановил игру. Врачи стали оказывать помощь 22-летнему футболисту, игроки окружили своего коллегу и закрыли его от камер. Позже к полю подъехала машина скорой помощи, и Бове вуезли в больницу. Футболисты ушли в раздевалки.
Позже стало известно, что сегодня матч не будет доигран – его перенесли на другую дату.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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