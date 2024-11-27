Решение о будущем Тедеско в сборной Бельгии примут завтра. Игроки «отвернулись от тренера» (Саша Тавольери)
Будущее Доменико Тедеско в сборной Бельгии под вопросом.
Бывший главный тренер «Спартака» возглавляет бельгийскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.
На завтрашнем заседании совета директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) будет рассмотрен вопрос о будущем тренера, сообщает журналист Саша Тавольери. Члены совета, как ожидается, примут окончательное решение относительно сотрудничества с Тедеско.
Отмечается, что раздевалка сборной Бельгии «полностью отвернулась от тренера».
Тедеско получит 750 000 евро, если Бельгия его уволит. У сборной 1 победа в 8 последних матчах
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саши Тавольери
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