Решение о будущем Тедеско в сборной Бельгии примут завтра. Игроки «отвернулись от тренера» (Саша Тавольери)

Будущее Доменико Тедеско в сборной Бельгии под вопросом.

Бывший главный тренер «Спартака» возглавляет бельгийскую команду с февраля 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала Евро-2024 и заняла 3-е место в группе Лиги наций. В 8 последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу.

На завтрашнем заседании совета директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) будет рассмотрен вопрос о будущем тренера, сообщает журналист Саша Тавольери. Члены совета, как ожидается, примут окончательное решение относительно сотрудничества с Тедеско.

Отмечается, что раздевалка сборной Бельгии «полностью отвернулась от тренера».

Тедеско получит 750 000 евро, если Бельгия его уволит. У сборной 1 победа в 8 последних матчах