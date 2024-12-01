Сака набрал 14 фэнтези-очков против «Вест Хэма». У хавбека «Арсенала» гол с пенальти и 2 ассиста
«Арсенал» на выезде разгромил «Вест Хэм» в матче 13-го тура АПЛ (5:2).
В 1-м тайме Букайо Сака дважды отдал ассист и реализовал пенальти. Всего за матч полузащитник набрал 14 фэнтези-очков (+2 за игру, +5 за гол, +6 за ассисты, +2 за заработанный пенальти, -1 за желтую карточку).
После 13-го тура у Сака 85 очков в фэнтези АПЛ, он – 2-й по очкам после Мохамеда Салаха (106). По популярности Букайо 5-й (34,35%). В чемпионате у Сака 5 голов и 10 ассистов.
Также в матче против «Вест Хэма» Леандро Троссард забил и отдал ассист – он набрал 10 фэнтези-очков (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист). Полузащитник забил впервые за 7 матчей в АПЛ. В фэнтези Троссарда выбрал 71 игрок (0,53%).
Опубликовано: Sports
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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