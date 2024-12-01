Доннарумма пропустил 5 голов за 7 последних ударов в створ ворот «ПСЖ»
Почти каждый точный удар по воротам Джанлуиджи Доннаруммы заканчивается голом .
«ПСЖ» принимает «Нант» в Лиге 1 (1:1, второй тайм). Форвард гостей Маттис Аблин сравнял счет на 38-й минуте.
Таким образом, Джанлуиджи Доннарумма пропустил 5 голов за 7 последних ударов в створ, нанесенных по его воротам в официальных матчах за «ПСЖ».
В последних двух матчах итальянец пропустил 4 гола – по 2 от «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2) и «Анжера» в Лиге 1 (4:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
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