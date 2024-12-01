Трансфер Коутиньо в «Ливерпуль» – лучшая сделка в АПЛ в XXI веке по версии GiveMeSport. Переход Видича из «Спартака» в «МЮ» – на 5-м месте

Переход Филиппе Коутиньо в «Ливерпуль» признан самой удачной сделкой века в АПЛ.

Сайт GiveMeSport составил рейтинг наиболее выгодных трансферов, совершенных клубами Премьер-лиги в XXI веке. В список включены десять переходов.

1. Филиппе Коутиньо , из «Интера » в «Ливерпуль» за 8,5 млн фунтов.

2. Тим Кэйхилл, из «Миллуолла» в «Эвертон» за 1,5 млн фунтов.

3. Сесар Аспиликуэта , из «Марселя » в «Челси » за 6,5 млн фунтов.

4. Деле Алли, из «МК Донс» в «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов.

5. Неманя Видич, из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов.

6. Нголо Канте, из «Кана» в «Лестер» за 5,6 млн фунтов.

7. Шеймус Коулмэн, из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч фунтов.

8. Венсан Компани, из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» за 6 млн фунтов.

9. Эндрю Робертсон, из «Халла» в «Ливерпуль» за 8 млн фунтов.

10. Эдвин ван дер Сар, из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 млн фунтов.