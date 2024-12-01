Трансфер Коутиньо в «Ливерпуль» – лучшая сделка в АПЛ в XXI веке по версии GiveMeSport. Переход Видича из «Спартака» в «МЮ» – на 5-м месте
Сайт GiveMeSport составил рейтинг наиболее выгодных трансферов, совершенных клубами Премьер-лиги в XXI веке. В список включены десять переходов.
1. Филиппе Коутиньо, из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 млн фунтов.
2. Тим Кэйхилл, из «Миллуолла» в «Эвертон» за 1,5 млн фунтов.
3. Сесар Аспиликуэта, из «Марселя» в «Челси» за 6,5 млн фунтов.
4. Деле Алли, из «МК Донс» в «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов.
5. Неманя Видич, из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов.
6. Нголо Канте, из «Кана» в «Лестер» за 5,6 млн фунтов.
7. Шеймус Коулмэн, из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч фунтов.
8. Венсан Компани, из «Гамбурга» в «Манчестер Сити» за 6 млн фунтов.
9. Эндрю Робертсон, из «Халла» в «Ливерпуль» за 8 млн фунтов.
10. Эдвин ван дер Сар, из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» за 2 млн фунтов.
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