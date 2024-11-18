Мудрик вошел в пятерку самых быстрых игроков АПЛ. Лидирует защитник «Тоттенхэма» ван де Вен
Михаил Мудрик попал в список самых быстрых футболистов АПЛ.
Украинский вингер «Челси» разогнался в этом сезоне до 35,79 км/ч и благодаря этому занял пятое место в рейтинге игроков, набравших самую высокую скорость в Премьер-лиге.
В топ-10 вошли:
1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,12 км/ч.
2. Матеуш Нунеш («Манчестер Сити») – 36,72 км/ч.
3. Карлуш Боржеш («Вулверхэмптон») – 36,57 км/ч.
4. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») – 35,9 км/ч.
5. Михаил Мудрик («Челси») – 35,79 км/ч.
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35,74 км/ч.
7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35,69 км/ч.
8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35,63 км/ч.
9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35,57 км/ч.
10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35,54 км/ч.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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