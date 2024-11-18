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Мудрик вошел в пятерку самых быстрых игроков АПЛ. Лидирует защитник «Тоттенхэма» ван де Вен

Михаил Мудрик попал в список самых быстрых футболистов АПЛ.

Украинский вингер «Челси» разогнался в этом сезоне до 35,79 км/ч и благодаря этому занял пятое место в рейтинге игроков, набравших самую высокую скорость в Премьер-лиге.

В топ-10 вошли:

1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,12 км/ч.

2. Матеуш Нунеш («Манчестер Сити») – 36,72 км/ч.

3. Карлуш БоржешВулверхэмптон») – 36,57 км/ч.

4. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») – 35,9 км/ч.

5. Михаил Мудрик («Челси») – 35,79 км/ч.

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 35,74 км/ч.

7. Тимо Вернер («Тоттенхэм») – 35,69 км/ч.

8. Энтони Робинсон («Фулхэм») – 35,63 км/ч.

9. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 35,57 км/ч.

10. Амаду Онана («Астон Вилла») – 35,54 км/ч.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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logoНоттингем Форест
logoТимо Вернер
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logoЭнтони Робинсон
logoМатеуш Нунеш
logoМихаил Мудрик
logoАмаду Онана
logoЭнтони Эланга
logoГабриэл Мартинелли
logoМикки ван де Вен
logoКарлуш Боржеш
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