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  • Месси о Ла Масии: «Там я сформировался как игрок и как личность. Игра на третьего, использование пространства – для нас это естественно, мы удивлялись, что игрокам извне это было трудно»
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Месси о Ла Масии: «Там я сформировался как игрок и как личность. Игра на третьего, использование пространства – для нас это естественно, мы удивлялись, что игрокам извне это было трудно»

Лионель Месси рассказал о преимуществах воспитанников Ла Масии.

Месси задали вопрос о молодых игроках «Барселоны».

«Меня это не удивляет, они знают клуб лучше всех, с детства привыкли играть так, как играют сейчас, и когда их правильно сопровождают, происходят такие вещи, как уже бывало раньше.

Ла Масия значила для меня очень многое. Я пришел в клуб в тринадцать лет и проводил там больше времени, чем в собственном доме. Я вырос на тех ценностях, которые мне привили, учился в школе Ла Масии, где сформировался не только как игрок, но и как личность.

Говорить легко, но иногда это так сложно. Это то, над чем мы работали каждый день – быть в ладах с партнером. И мне повезло, что рядом со мной играли лучшие, это тоже все упрощало. Игрок, который принимал мяч, не только понимал намерения, но и выполнял все безупречно.

Нам это дается легко, потому что мы выросли с этим, но для тех, кто приходит извне, это совершенно другое, новое, и адаптироваться тяжело. Да, это футбол, но игра на третьего, использование пространства... Для нас это было естественно, и мы удивлялись тому, что даже очень талантливым игрокам было трудно.

Именно тогда понимаешь, что то, что мы делали легко и естественно, на самом деле было не таким уж легким и естественным», – сказал бывший нападающий «Барселоны» в интервью TV3.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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