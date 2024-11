«Началась депрессия: «Неужели я такой тупой?» Ребров с нуля заговорил на английском после 35, а теперь еще учит испанский

Вы тоже сможете.

Друзья, всем привет! Давно не виделись, поэтому с большой радостью пишу новый пост.

В нем я расскажу, как открывал изучение языков. С этим никогда не складывалось. Мучился, бесился, не мог сдвинуться с места, но в итоге переборол себя и заговорил.

Надеюсь, мой пример кого-то вдохновит.

Ребров не знал ни одной английской фразы и не понимал разницу между don’t и doesn’t

Я не знаю, есть ли название уровня, который у меня был. Это даже не beginner или околонулевой, а просто катастрофический.

Впрочем, в футболе его хватало. С иностранными тренерами и партнерами на поле все интуитивно понятно. Pass, down, right, left – этого достаточно. А если проблема, то всегда материализуется переводчик и все мгновенно разжует.

В этом плане жизнь футболиста прекрасна: ты можешь отключить мозг и вообще ни о чем не думать. Сказали – пошел сюда. Сказали – пошел туда. Я как-то рассказывал , что некоторые игроки по окончании карьеры не умели покупать билеты на самолет. Потому что их присылает начальник команды – от тебя ничего не требуется.

То же самое и с языком: он глобально не нужен, если играешь в России. Необходимость в английском возникала в отпуске. Например, прилетаем с женой в условные Рим, Милан, Париж – с кем-то надо общаться и взаимодействовать. Конечно, было дискомфортно.

В ресторане еще нормально заказать, а если размагнитилась карточка от номера, то сразу огромный стресс. Я цифры, конечно, знал, но с ходу сказать «уан хандред твенти файв» – уже задачка. Максимум: «Ноу ворк». Фраза «My card doesn’t work » – тогда что-то недоступное, я в принципе такое предложение построить не мог. Чем don’t от doesn’t отличается – тоже темный лес.

Как так вышло к 30 годам? Ну, в школе был какой-то английский, но я не могу вспомнить ни один урок. Вообще не отложилось. В институте – то же самое. Тройка или четверка за него стоит, но знаний за этим никаких. Репетиторов тоже не было: наверное, на тот момент родителям не казалось, что язык важен, больше внимания обращали на другие предметы. Я их понимаю: в Европу тогда никто не ездил, в их работе язык был не нужен. С чего вообще за английский переживать?

Сейчас мир другой: старший сын у меня учит английский и французский, младший – английский и испанский. Потому что очевидно: это важно и необходимо.

В общем, во время отпуска – причем не только в Европе, но и на условных Мальдивах – бывало немного стыдно. В моменте думал: «Сейчас приеду и сразу начну заниматься». Ну такое, мимолетное вдохновение, которое быстро проходит, как только возвращаешься домой. Там снова в рутину ныряешь и забываешь обо всем. Так и жил годами.

Что-то начало меняться только в 2018-2019-м – на курсах бывшего вратаря Андрея Сидельникова по базовой финансовой грамотности. Он постоянно говорил: «Английский, нужен английский…» Я отвечал, что да-да, конечно, надо, хочу, вопросов нет. Но ничего не делал.

В какой-то момент Андрей сказал жестко: «Так, Артем, ты только обещаешь, а ничего не меняешь. Это несерьезно». Вот на таком пацанском он меня и поймал: «Типа, ты чего, ######## [балабол]?» Андрей посоветовал одну из онлайн-платформ, а я решился и позвонил туда. И начал заниматься незадолго до ковида.

Ребров заговорил, когда перестал думать о грамматике. Мозесу говорил: «Чувак, стоп, не торопись, дай мне время понять»

Тогда был Тедеско, а я становился все более возрастным футболистом и все чаще контактировал с тренерами. Стало интересно не только на пальцах объясняться, как с Якином и Каррерой, а пытаться подробно поговорить с тренером вратарей и узнать больше. Короче, все совпало.

Занятия английским начали с тестирования и определили уровень – «катастрофа». Под него мне дали преподавателя – совсем молодую девочку. Как же было тяжело, вы не представляете! Я ответственно подходил и все делал, но ничего не получалось. Началась прямо депрессия: «Неужели я такой тупой? Почему я ничего не могу?» Ну никак, вообще ни в какую, ничего не получалось. Еще старший сын смеялся, когда слышал, как я произношу слова.

Все эти времена, правильные и неправильные глаголы, артикли, третья форма – башка кипела и ничего не переваривала. Я на стенах расклеил времена, разные окончания и все такое – прямо как в детективных сериалах.

В какой-то момент мне надоела эта грамматика. Я подключил логику: «Если буду просто составлять предложение из слов не по правилам, меня все равно должны понимать».

Я избавился от гнета с временами и ing -овыми окончаниями и просто начал говорить как получается. Случился мгновенный прорыв, появилось вдохновение. Мне захотелось учить английский! Прийти к этому решению помог и Руй Витория. У него, в отличие от Тедеско, английский довольно примитивный: have, take, get – и все. Никаких сложных конструкций, сленга и прочего – все понятно.

Спустя несколько месяцев заметил: да, говорю кривовато, но уже пытаюсь применять и будущее время, и прошлое. Все это само пришло – когда появилась база из слов и свобода в голове. Через год моя девочка-преподаватель объявила: «Артем, вы переросли этот уровень, я вам больше нового не дам, нужен англоговорящий специалист. Пусть и не носитель языка, но с уроками полностью на английском».

Как сейчас помню первое такое занятие. Новая преподша как давай шпарить на английском! Опять ничего не понимаю, резко начинаю потеть, чуть ли не бояться ее. И как у ребенка желание – просто закрыть ноутбук и убежать! Думаю: «Что делать? Нажать, не нажать… Блин, мне больше 35 лет, а я с урока убегаю, как в шестом классе? Как я потом вернусь? Нет, надо терпеть».

Вот уже четвертый год с ней занимаемся и общаемся только на английском – прогресс, конечно, безумный. Преподаватель говорит, что сейчас у меня уровень примерно intermediate , может, даже чуть выше.

На слух особенно хорошо воспринимаю и понимаю, даже не переспрашиваю. Документалки про футбол могу смотреть без субтитров. А вот речь зависит от состояния: если волнуюсь или злюсь, могут начаться проблемы. Если спокоен, то все супер.

Грамматика так и остается болью. Прошлое, настоящее и будущее выучил, а их приколы «вот это было до этого, а то перед этим» – все еще загадка. Даже не пытаюсь говорить have been и прочее. Я честно старался понять, но эти процессы меня уничтожали, поэтому больше не издеваюсь над собой.

Когда говорил с Полом Эшуортом по-английски, он, конечно, идеально все это использовал. Или Виктор Мозес – тоже, но он эти конструкции глотает. В речи они просто просвистываются. Я говорил Виктору: «Так, чувак, стоп, не торопись, дай мне время понять». Он умилялся.

Сейчас подумал: Макгиди, наверное, тоже непонятно говорил. Интересно, как я с ним тогда общался? Жестами, наверное. А как еще?

Думаю, что смогу дать интервью на английском, но еще не пробовал. Конечно, будет волнительно, но уровень позволяет без переводчика отвечать на футбольные вопросы. Конечно, криво и с ошибками, но понять меня должны. Руй, Ваноли (без переводчика могли час разговаривать), Каттани, Станкович, Абаскаль – все меня понимали. Когда Каттани ушел, с иностранными агентами тоже общался на английском.

Теперь Ребров учит испанский: уже может поддержать разговор, сделать заказ в ресторане и проконсультироваться в магазине

Если бы мне кто-то пять лет назад сказал, что не только заговорю на английском, но и начну учить испанский – отправил бы к этому человеку санитаров.

В итоге это реальность. В штабе Абаскаля было много молодых ребят: они учили русские слова, а мы – испанские. Прикольно что-то обсудить, попереписываться на испанском. В общем, пошло-поехало.

Когда учишь язык, чувствуешь, что башка работает. К английскому все равно есть привыкание, а тут что-то новенькое. Сначала занимались испанским пару раз в неделю, но в график не очень вписывалось. Оставили одно занятие – в итоге раз в неделю английский, раз – испанский.

Испанский, конечно, больше по фану. Нет такого погружения, как в английский. При этом на испанском могу и разговор поддержать, и сам заказать еду в ресторане. В прошлом году мы с ребятами ездили на конференцию в Севилью. Там с английским у местных совсем плохо, а мне надо было другу обувь привезти – базовые знания испанского выручили. С Барко можно фразочками перекинуться, с Дуарте, с бразильцами. А с Угальде проще на английском – он замечательно знает.

Почти все наши русские ребята молодцы: и Умяров, и Денисов, и Зорин, и Литвинов, и Максименко говорят на английском, Миша Игнатов – вообще свободно. Другое поколение, в этом плане они лучше, чем мы.

Знание языков дает свободу – особенно когда вокруг тебя люди, которые не говорят по-русски. Раньше как было: идет иностранец, а ты думаешь: «Господи, хоть бы он мимо прошел и ничего не спрашивал, а то неловко будет». Сейчас вообще наоборот: ты сам спрашиваешь, как выходные прошли, как в сборную слетал.

И по работе мне необходим английский: ну как бы я работал с Каттани, если бы не занялся языком вовремя?

Ребров уверен: освоить язык может каждый и в любом возрасте. Главное – реально захотеть

Понятно, что чем старше человек, тем сложнее ему выучить язык. Но это не значит, что надо ставить на себе крест. Я уверен, что можно более-менее заговорить абсолютно в любом возрасте.

Это ведь в целом полезно для мозга и позволяет ему не костенеть. Ничего страшного, что не будешь говорить в каком-то чистом виде. Главное, чтобы ты мог объясниться, а люди тебя поняли. И твой мозг будет работать – отличное средство борьбы с деменцией.

У меня в личных соцсетях был хэштег #английскийянесдамся. Очень рад, что не сдался и вышел на какой-то приемлемый уровень. Да, мой английский не оксфордский и даже не тедесковский – условный Эшуорт явно замечал проблемы. Но это лучше, чем если ты вообще не можешь с ним заговорить.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Песня, Алексей Филиппов, Александр Ступников; instagram.com/rebrov32

