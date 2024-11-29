Выборы президента РФС могут пройти 2 февраля
Выборы президента РФС могут пройти 2 февраля 2025 года.
Сегодня на заседании исполкома РФС рассмотрят вопрос утверждения даты внеочередной конференции, на которой должны состояться выборы главы союза.
По данным «РБ Спорт», членам исполкома будет предложено провести внеочередную конференцию 2 февраля.
С 2019 года пост президента РФС занимает Александр Дюков. Его мандат истекает в 2025-м, но ожидается, что Дюков будет переизбираться на следующий срок.
Сообщалось, что в выборах также могут принять участие Валерий Газзаев и Дмитрий Булыкин.
Дмитрий Булыкин: «Подумаю об участии в выборах президента РФС. В России далекие от футбола люди работают в клубах. Стране нужны профессионалы, которые с детства в игре»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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