«Арсенал» и Габриэл Магальяэс близки к продлению контракта. Переговоры на продвинутой стадии

«Арсенал» и Габриэл Магальяэс продвинулись в переговорах о новом контракте.

Действующее соглашение 27-летнего защитника рассчитано до 2027 года, но клуб уже начал обсуждение новых условий.

Как сообщает BBC, переговоры заметно ускорились, и стороны близки к достижению соглашения.

В завершившемся сезоне Габриэл забил 5 голов за «Арсенал » во всех турнирах. Подробная статистика бразильца – здесь .