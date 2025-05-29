«Арсенал» и Габриэл Магальяэс близки к продлению контракта. Переговоры на продвинутой стадии
«Арсенал» и Габриэл Магальяэс продвинулись в переговорах о новом контракте.
Действующее соглашение 27-летнего защитника рассчитано до 2027 года, но клуб уже начал обсуждение новых условий.
Как сообщает BBC, переговоры заметно ускорились, и стороны близки к достижению соглашения.
В завершившемся сезоне Габриэл забил 5 голов за «Арсенал» во всех турнирах. Подробная статистика бразильца – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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