«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф Серии Б. Ответный матч – 1 июня

«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф Серии Б.

Встреча завершилась со счетом 0:0, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, прокомментировал Артем Терентьев.

На 15-й минуте Джузеппе Аурелио вывел «Специю» вперед, но гол отменили из-за игры рукой.

В случае ничьей во втором матче в Серию А выйдет «Специя» благодаря более высокой позиции на регулярном этапе чемпионата – команда финишировала третьей, тогда как «Кремонезе» занял четвертую строчку.

Ответная игра пройдет 1 июня, Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 21:30 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.