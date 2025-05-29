«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф Серии Б. Ответный матч – 1 июня
«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью в первом матче финала плей-офф Серии Б.
Встреча завершилась со счетом 0:0, Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, прокомментировал Артем Терентьев.
На 15-й минуте Джузеппе Аурелио вывел «Специю» вперед, но гол отменили из-за игры рукой.
В случае ничьей во втором матче в Серию А выйдет «Специя» благодаря более высокой позиции на регулярном этапе чемпионата – команда финишировала третьей, тогда как «Кремонезе» занял четвертую строчку.
Ответная игра пройдет 1 июня, Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 21:30 по московскому времени, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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