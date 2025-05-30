Агент Бруну встретился с президентом «Аль-Хилаля» в Саудовской Аравии. В клубе назвали переговоры «продуктивными»

Бруну Фернандеш обдумывает предложение от «Аль-Хилаля».

Агент полузащитника «МЮ» Мигел Пиньо на этой неделе отправился в Саудовскую Аравию, где провел встречу с представителями «Аль-Хилаля », а также с президентом клуба Фахадом бин Нафелем, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Источники в ближневосточном клубе охарактеризовали переговоры как «продуктивные».

Ранее «Аль-Хилаль» попросил Бруну дать ответ до четверга. Клуб стремится закрыть трансферы звездных игроков до начала клубного чемпионата мира.

«Аль-Хилаль» все еще ждет решения от Фернандеша. Источники в Саудовской Аравии подчеркивают, что футболист пока не отверг их предложение, и за последние двое суток были предприняты значительные усилия, чтобы получить от него «зеленый свет».

Позиция «Манчестер Юнайтед » остается неизменной – клуб не хочет терять своего капитана. На данный момент от «Аль-Хилаля» не поступало официального предложения. Ближайшие дни станут решающими.