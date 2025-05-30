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  • «Метц» вернулся в Лигу 1 спустя сезон, обыграв «Реймс» в ответном переходном матче – 3:1. Альфа Туре забил на 110-й, Эн – на 114-й
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«Метц» вернулся в Лигу 1 спустя сезон, обыграв «Реймс» в ответном переходном матче – 3:1. Альфа Туре забил на 110-й, Эн – на 114-й

Во Франции прошел ответный переходный матч за выступление в высшем дивизионе.

«Реймс», финишировавший 16-м в Лиге 1, уступил «Метцу» (1:3), занявшему 3-е место в Лиге 2. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, «Метц» верулся в высший дивизион спустя сезон после вылета, а «Реймс» покинул Лигу 1.

Переходный матч за Лигу 1

Ответный матч

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
29 мая 18:30, Огюст Делон
Реймс
Завершен
1 - 3
Метц
Матч окончен
115’
Эн
114’
  Эн
110’
  Туре
2 доптайм
Перерыв
Акьеме   Сангюи
105’
103’
Куао   Колен
1 доптайм
Перерыв
Накамура
87’
85’
Urie-Michel Mboula
84’
Сабали   Джаллоу
78’
  Юдоль
Бута   Секине
77’
Гбане   Патрик
77’
Диаките   Сьебатшо
72’
71’
Morgan Bokele Mputu   Гуйе
Тиа   Диакон
65’
Коне   Атангана Эдоа
65’
Тиа
64’
63’
Деменге   Туре
63’
ван ден Керкхоф   Диалло
  Тиа
57’
2тайм
Перерыв
Акьеме
38’
Реймс
Диуф, Акьеме, Кипре, Окуму, Бута, Накамура, Коне, Гбане, Ито, Тиа, Диаките, Ольеро, Секине, Йенг, Сангюи, Атангана Эдоа, Патрик, Сьебатшо, Диакон, Ибрахим
Запасные: Ибрахим, Гбане, Бута, Коне, Йенг, Акьеме, Диаките, Ольеро, Тиа
1тайм
Метц:
Pape Mamadou Sy, Юдоль, Urie-Michel Mboula, С. Сане, Куао, Стамбули, Morgan Bokele Mputu, Деменге, Эн, ван ден Керкхоф, Сабали, Укиджа, Колен, Траоре, Джаллоу, Ндюкиди, Туре, Диалло, Гуйе, И. Сане
Запасные: Ибрахим, Гбане, Бута, Коне, Йенг, Акьеме, Диаките, Ольеро, Тиа
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч: 1:1

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Таблица Лиги 2

Статистика Лиги 2

Кто выиграет Лигу чемпионов?8051 голос
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
Переходные матчи Франция
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Альфа Туре
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