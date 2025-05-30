Матч окончен
«Метц» вернулся в Лигу 1 спустя сезон, обыграв «Реймс» в ответном переходном матче – 3:1. Альфа Туре забил на 110-й, Эн – на 114-й
Во Франции прошел ответный переходный матч за выступление в высшем дивизионе.
«Реймс», финишировавший 16-м в Лиге 1, уступил «Метцу» (1:3), занявшему 3-е место в Лиге 2. Первая игра завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, «Метц» верулся в высший дивизион спустя сезон после вылета, а «Реймс» покинул Лигу 1.
Переходный матч за Лигу 1
Ответный матч
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
29 мая 18:30, Огюст Делон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Первый матч: 1:1
Кто выиграет Лигу чемпионов?8051 голос
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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