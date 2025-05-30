Фабрегас о своих тренерах: «Тактически – Пеп самый сильный, в человеческом плане предпочту Венгера. Моуринью умел мотивировать, он лучше всех играл с моей головой»
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси», ныне возглавляющий «Комо», перечислил главные достоинства своих бывших тренеров.
«Тактически – Пеп [Гвардиола] самый сильный. А в человеческом плане я предпочитаю Арсена Венгера», – сказал Фабрегас в передаче El Día Después.
Самым мотивирующим тренером испанец назвал Жозе Моуринью.
«Когда дело доходит до индивидуального подхода к игроку в раздевалке – это Моуринью. Он лучше всех умел играть с моей головой. Умел мотивировать, присылал сообщения накануне матча... Мы в отеле, он мог сказать мне это за ужином, но нет – отправлял сообщение прямо в номер. И это придавало мне заряд», – рассказал бывший полузащитник.
В конце Фабрегас упомянул Луиса Арагонеса. По его словам, бывший тренер сборной Испании был, возможно, самым увлеченным из всех.
«Он всегда был уверен в том, что делает и говорит», – добавил Фабрегас.