Фабрегас о своих тренерах: «Тактически – Пеп самый сильный, в человеческом плане предпочту Венгера. Моуринью умел мотивировать, он лучше всех играл с моей головой»

Франсеск Фабрегас высказался о самых важных тренерах в своей карьере.

Бывший полузащитник «Арсенала », «Барселоны» и «Челси », ныне возглавляющий «Комо », перечислил главные достоинства своих бывших тренеров.

«Тактически – Пеп [Гвардиола ] самый сильный. А в человеческом плане я предпочитаю Арсена Венгера », – сказал Фабрегас в передаче El Día Después.

Самым мотивирующим тренером испанец назвал Жозе Моуринью.

«Когда дело доходит до индивидуального подхода к игроку в раздевалке – это Моуринью. Он лучше всех умел играть с моей головой. Умел мотивировать, присылал сообщения накануне матча... Мы в отеле, он мог сказать мне это за ужином, но нет – отправлял сообщение прямо в номер. И это придавало мне заряд», – рассказал бывший полузащитник.

В конце Фабрегас упомянул Луиса Арагонеса. По его словам, бывший тренер сборной Испании был, возможно, самым увлеченным из всех.

«Он всегда был уверен в том, что делает и говорит», – добавил Фабрегас.