37-летний Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль». Анхель начинал там карьеру

37-летний Анхель Ди Мария вернулся в родной «Росарио».

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо , а пресс-служба «Росарио » опубликовала видео с нарезками голов Ди Марии и подписью: «Нашей общей истории предстоит написать еще много страниц». В конце ролика появляется надпись: «Добро пожаловать домой».

Ди Мария является воспитанником аргентинского клуба. Он начал профессиональную карьеру во взрослой команде «Росарио», за которую выступал два года, после чего перешел в «Бенфику» в 2007 году.

В Европе аргентинец также выступал за «Реал », «МЮ », «ПСЖ» и «Ювентус ». Последние два года игрок провел в «Бенфике».