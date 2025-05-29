37-летний Ди Мария вернулся в «Росарио Сентраль». Анхель начинал там карьеру
37-летний Анхель Ди Мария вернулся в родной «Росарио».
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, а пресс-служба «Росарио» опубликовала видео с нарезками голов Ди Марии и подписью: «Нашей общей истории предстоит написать еще много страниц». В конце ролика появляется надпись: «Добро пожаловать домой».
Ди Мария является воспитанником аргентинского клуба. Он начал профессиональную карьеру во взрослой команде «Росарио», за которую выступал два года, после чего перешел в «Бенфику» в 2007 году.
В Европе аргентинец также выступал за «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентус». Последние два года игрок провел в «Бенфике».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Росарио Сентраль»
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