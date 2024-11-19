Хуммельс допускает завершение карьеры, если его положение в «Роме» не изменится при Раньери, а предложений от европейских клубов не будет. Защитник сыграл лишь в 1 матче

Этот сезон может стать последним для Матса Хуммельса.

Защитник, летом присоединившийся к «Роме» в качестве свободного агента, принял участие только в одном матче.

Sky Sport Deutschland сообщает, что 35-летний футболист будет внимательно следить за изменениями, которые последуют за назначением Клаудио Раньери главным тренером. Если ситуация с игровым временем немца не изменится, его уход в январе станет весьма вероятным.

Хуммельс хочет продолжить играть на топ-уровне, но в том случае, если у него не будет предложений от европейских клубов, может завершить карьеру. Руководство «Ромы» об этом проинформировано.

Раньери о Хуммельсе: «Смотрел несколько его матчей и задаюсь вопросом, почему он не играет в «Роме». Я выбираю тех, кто поможет мне победить»