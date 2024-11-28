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«Ростов» выложил фото билборда с надписью «Спартак» – в Пути регионов» после победы в 1/4 Кубка. Позднее пост удалили

«Ростов» подшутил над «Спартаком» в соцсетях после победы в Фонбет Кубке России.

Команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ со счетом (2:1). Первый игра также закончилась победой ростовчан (1:0).

После матча в телеграм-канале «Ростова» появилось фото билборда, на котором светилась надпись «Спартак» – в Пути регионов».  В пресс-службе клуба пояснили, что шутка стала ответным жестом «Спартаку». Позднее пост с фотографией был удален.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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