Вальверде о 0:4 от «Барсы»: «Было очень больно. «Реал» был хуже, но это не значит, что все было плохо, просто соперник сделал все правильно»

Федерико Вальверде прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны» (0:4).

Мадридцы крупно уступили сопернику в 11-м туре Ла Лиги на своем поле.

«Это было очень больно, и, конечно же, ты испытываешь большое бессилие, когда не удается взять три очка на своем поле. Также нужно признать, если команда сыграла хуже соперника, «Барселона » провела очень хороший матч.

Но это не значит, что у «Реала» все было плохо, просто «Барселона» сделала все правильно. Во втором тайме они забили гол, и все изменилось, мы потеряли энергию. Затем они забили второй, и это уже, конечно, выходит за пределы тактики и футбольного мастерства. Ты немного теряешь контроль, начинается своего рода безумие», – сказал полузащитник «Реала ».