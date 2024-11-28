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Парламент Португалии отклонил поправки в госбюджет для равной оплаты труда в мужских и женских сборных. «Левый блок» предлагал уравнять выплаты в разных видах спорта

В Португалии не согласились уравнять оплату труда в мужском и женском спорте.

Ранее португальская партия «Левый блок» предложила поправки в государственный бюджет, чтобы добиться равной оплаты труда в мужских и женских сборных в разных видах спорта.

«Несколько государств исправили это несоответствие, уравняв призовые и зарплаты спортсменов, выступающих за мужские и женские футбольные команды.

В частности, сборные США, которые уравняли зарплаты в 2022 году, и Дании, которые последовали их примеру. Германия введет аналогичную меру к 2028 году.

Португалия, чей основной закон служит принципам равенства, должна применить ту же меру», – говорилось в предложении партии.

Тем не менее стало известно, что парламент Португалии отклонил внесенные поправки.

Стоит отметить, что в спорте наблюдается один из самых существенных разрывов между мужчинами и женщинами в оплате труда – около 13% в базовой заработной плате и до 15,3% с учетом бонусов и надбавок. По состоянию на 2022 год различия достигали 17%.

«Недопустимо, чтобы мужчины получали намного больше женщин, представляя одну страну в одном виде спорта». Член «Левого блока» Португалии Мортагуа о поправках в госбюджет

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
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