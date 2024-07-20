Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон
Португальская футбольная федерация будет следить за гендерным балансом.
Футбольные власти объявили о том, что готовятся к выполнению положений Закона № 23/2024 от 15 февраля, устанавливающего соотношение лиц каждого пола в составе органов управления спортивными федерациями и профессиональными лигами.
Доля лиц каждого пола, назначенных в каждый из административных и контрольных структур, начиная с определенного момента не может быть менее 33,3% (хотя в отдельных случаях предусмотрен особый переходный период).
Увеличение числа женщин в совете директоров, наблюдательном совете и совете генассамблеи федерации требует пересмотра устава, и новый проект будет вынесен на голосование 3 августа.
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Я ни на что не намекаю, но может именно на рабочие качества сотрудников в первую очередь надо смотреть, а не на процентное соотношение того, что у них между ног)
Походу, на то и расчет
Любые квоты, определяющие, кого брать на работу, неминуемо ведут к ухудшению качества самой работы. Ну и с этической точки зрения это такой же фашизм/нацизм/сексизм как и не брать кого-то на работу по признаку пола, нации, расы и так далее
Ни на что не намекаю, но кажется что на выбор сотрудников пол таки влияет, выносливость, отсутствие декретов и тому подобного.
Рабочие квоты по пол не защищаю, но кажется в органах государства они действительно логичны.