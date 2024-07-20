Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон

Португальская футбольная федерация будет следить за гендерным балансом.

Футбольные власти объявили о том, что готовятся к выполнению положений Закона № 23/2024 от 15 февраля, устанавливающего соотношение лиц каждого пола в составе органов управления спортивными федерациями и профессиональными лигами.

Доля лиц каждого пола, назначенных в каждый из административных и контрольных структур, начиная с определенного момента не может быть менее 33,3% (хотя в отдельных случаях предусмотрен особый переходный период).

Увеличение числа женщин в совете директоров, наблюдательном совете и совете генассамблеи федерации требует пересмотра устава, и новый проект будет вынесен на голосование 3 августа.

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