Женщины будут занимать не менее трети руководящих постов в Португальской федерации футбола. Этого требует закон

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг женский футбол Федерация футбола Португалии Политика девушки и спорт Футбол

Португальская футбольная федерация будет следить за гендерным балансом.

Футбольные власти объявили о том, что готовятся к выполнению положений Закона № 23/2024 от 15 февраля, устанавливающего соотношение лиц каждого пола в составе органов управления спортивными федерациями и профессиональными лигами.

Доля лиц каждого пола, назначенных в каждый из административных и контрольных структур, начиная с определенного момента не может быть менее 33,3% (хотя в отдельных случаях предусмотрен особый переходный период).

Увеличение числа женщин в совете директоров, наблюдательном совете и совете генассамблеи федерации требует пересмотра устава, и новый проект будет вынесен на голосование 3 августа.

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21 комментарий
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Занимательная история. Уже не помню в каком штате феминистки потребовали убрать в резюме графу Пол, чтобы не было дискриминации по половому признаку при найме) когда графу убрали- оказалось, что с такими резюме они никому не сдались, и сами же потребовали вернуть графу назад)))
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Я ни на что не намекаю, но может именно на рабочие качества сотрудников в первую очередь надо смотреть, а не на процентное соотношение того, что у них между ног)
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Может быть на работу надо принимать людей невзирая на пол, а с учетом профессиональных качеств?
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А о небинарных персонах они подумали вообще? А о темнокожих? А о представителях запрещенного в РФ лгбт-сообщества? Дискриминация на лицо, надо дорабатывать закон
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Кто пишет эти законы и ради чего
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Португалии в футболе и так деградировать уже некуда, но она не сдаётся и ищет новые пути. Очередной леваческий закон уровня специальной больницы.
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Ответ Вадим Резепов
Женщины это зло!
Хлеб твой отбирают?
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сейчас все португальские чиновники побегут пол менять)
Походу, на то и расчет
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3.143да португальской машине продаж.
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Ага, на работу Секретной Службы, которую возглавляет такая вот имиджевая бестолковая баба, основной целью которой было даже туда внедрить разнообразие и инклюзивность, уже насмотрелись: бабы не могут ствол из кобуры достать, а на бывшего президента чудом не ставшее удачным покушение совершает двадцатилетний лошара-задрот, которого даже в сборную по стрельбе не взяли.

Любые квоты, определяющие, кого брать на работу, неминуемо ведут к ухудшению качества самой работы. Ну и с этической точки зрения это такой же фашизм/нацизм/сексизм как и не брать кого-то на работу по признаку пола, нации, расы и так далее
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Странно, что никто не понимает, что в Португальской Федерации Футбола максимум процентов 20 составляют люди отвечающие непосредственно за футбольные решения. А ещё есть эйчары, офис менеджеры, пресс-служба, финансовый департамент, координаторы и пр. Не вижу проблемы, что некоторые из этих должностей займут женщины. Кто знает уровень конкуренции и принятие решений в Португалии, понимает, что потери в качестве там не будет.
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Ну да, ну да. Трамп тоже держал в своей охране женщин, потому что так рекомендовал конгресс. И весь мир увидел, как они "работают". После этого Трамп взял и вышвырнул всех женщин из охраны и взял нормальных мужиков-профессионалов.
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надо бы начальству про гендерный баланс задвинуть, пусть кого-нить с сиськами наймут, глаз радовать
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Совок с уравниловкой. Мда
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Занимательная история. Уже не помню в каком штате феминистки потребовали убрать в резюме графу Пол, чтобы не было дискриминации по половому признаку при найме) когда графу убрали- оказалось, что с такими резюме они никому не сдались, и сами же потребовали вернуть графу назад))) . Я ни на что не намекаю, но может именно на рабочие качества сотрудников в первую очередь надо смотреть, а не на процентное соотношение того, что у них между ног)
Почитайте исследования на тему слепых прослушиваний.
Ни на что не намекаю, но кажется что на выбор сотрудников пол таки влияет, выносливость, отсутствие декретов и тому подобного.
Рабочие квоты по пол не защищаю, но кажется в органах государства они действительно логичны.
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Ответ BVB Ultras
А о небинарных персонах они подумали вообще? А о темнокожих? А о представителях запрещенного в РФ лгбт-сообщества? Дискриминация на лицо, надо дорабатывать закон
Ну, не всё сразу, дойдёт и до этих очередь, дайте время развернуться.
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